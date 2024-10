Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur verweist darauf, dass die AfD in Sachsen-Anhalt „erschreckend ähnliche Argumente und Formulierungen“ wie die NSDAP verwende.

Von Nicolas Richter

Claudia Roth, die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, zeigt sich empört über die Kritik der AfD in Sachsen-Anhalt am Bauhaus-Stil, der weltweit als Inbegriff der Moderne gilt. „Dass jetzt die AfD mit erschreckend ähnlichen Argumenten und Formulierungen wie einst die NSDAP versucht, gegen das Erbe des Bauhaus heute vorzugehen, ist in höchstem Maße alarmierend und absolut inakzeptabel“, erklärte die Grünen-Politikerin auf Anfrage der Süddeutschen Zeitung. „Damit zeigt die AfD, welchen Geistes Kind sie ist.“