Bauen, Bürokratie und Naturschutz:Wenn der Hamster bohnert

In Erfurt scheitert ein neuer Schulbau an 40 Nagern, in Tübingen steht ein mutmaßlich toter Vogel der Klinik-Erweiterung im Weg. Irre? Ja, aber.

Essay von Gerhard Matzig

"Hamsterfilet an Bratkartoffeln und Tomate": Das Rezept ist möglicherweise nicht ernst gemeint auf der "Kochen-nach-Zahlen"-Homepage. Aber abgesehen davon, dass Meerschweinchen im Andenraum als Delikatesse bekannt sind, ist dieser Satz zum "Rezept 3", dem ostdeutschen Hamsterfilet, bemerkenswert: "Was den Thüringern die Bratwurst, das ist den Menschen im Erzgebirge das Hamsterfilet (...) Leider bekommt man wohlgenährte Hamster nicht einfach so im Supermarkt. Das liegt sicher an der EU."