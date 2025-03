Graphic Novel: Wanda Dufner

Das sprengt alle Regeln: Wanda Dufner erzählt in ihrer Graphic Novel „Bauchlandung“ mit Splatter-Elementen von einer Teenager-Schwangerschaft - verstörend, aber erstaunlicherweise auch komisch.

Von Fritz Göttler

