Wer wissen möchte, wie es der Bundesrepublik wirtschaftlich wirklich geht, der liest Immobilienanzeigen. Denn auch wenn die Branche sich gerade auf der Expo Real feiert: Es fehlt am Willen zu einem neuen Bauen in einem alt gewordenen Land.

Die Expo Real in München ist eine der wichtigsten Immobilien-Messen weltweit. In dieser Woche findet sie noch bis Donnerstag statt – aber schon jetzt muss man sich fragen, ob es einen München-Fluch gibt. Eine Art Messe-Schwanengesang von der Isar, wo ja manches den Bach runtergeht. Außer Harry Kane vielleicht. God bless him.