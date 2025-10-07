Zum Hauptinhalt springen

Expo RealWo bleibt der Bau-Turbo?

Lesezeit: 4 Min.

Baustopp für das Projekt „The Line“: Die futuristische Stadt in Saudi-Arabien sollte bis 2045 neun Millionen Einwohner auf einer Länge von 170 Kilometern aufnehmen. Nach 40 Milliarden Euro Wertverlust zeigen die Investoren Nerven. Auch auf der Immobilienmesse Expo Real in München.
Wer wissen möchte, wie es der Bundesrepublik wirtschaftlich wirklich geht, der liest Immobilienanzeigen. Denn auch wenn die Branche sich gerade auf der Expo Real feiert: Es fehlt am Willen zu einem neuen Bauen in einem alt gewordenen Land.

Von Gerhard Matzig

Die Expo Real in München ist eine der wichtigsten Immobilien-Messen weltweit. In dieser Woche findet sie noch bis Donnerstag statt – aber schon jetzt muss man sich fragen, ob es einen München-Fluch gibt. Eine Art Messe-Schwanengesang von der Isar, wo ja manches den Bach runtergeht. Außer Harry Kane vielleicht. God bless him.

