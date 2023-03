Gastbeitrag von Lamia Messari-Becker

Als Bauingenieurin neige ich dazu, die Welt mit Zahlen zu erklären. Also: 30 Prozent des CO₂-Ausstoßes, 40 Prozent des Energieverbrauchs, 50 Prozent des Ressourcenverbrauchs, 60 Prozent des Abfallaufkommens und 70 Prozent der Flächenversiegelung gehen auf den Bausektor zurück. Das Bauen ist so umweltrelevant wie nichts sonst. Es gibt viele gut gemeinte Ratschläge, was man individuell tun oder lassen sollte, aber die Zukunft entscheidet sich am Bau. Dort finden sich die Hebel für Klimaschutz, dort wird die Energiewende realisiert - oder vermasselt.