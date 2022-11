Von Cathrin Kahlweit

Kaum ein anderer Künstler, heißt es in der Ankündigung der aktuellen Retrospektive in der Wiener Albertina, stehe "als schillernde Ausnahmeerscheinung so repräsentativ für die 1980er Jahre und deren pulsierende New Yorker Kunstszene" wie der 1960 in New York geborene Jean-Michel Basquiat. Auf der Webseite des Museums sind neben einem knallroten Button "Buy your ticket now" beispielhaft auch zehn Bilder aus der Ausstellung des Mannes zu sehen, der mit 27 Jahren an einer Überdosis Heroin gestorben ist und mehr als 1000 Gemälde und Objekte sowie 2000 Zeichnungen hinterließ. Vor allem das sechste aus der Bildfolge, "Untitled" aus dem Jahr 1983, dürfte derzeit auf mehr Interesse stoßen als viele andere.