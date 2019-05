7. Mai 2019, 18:49 Uhr Basketball auf dem Dach Gala für gute Aussicht

Bellevue di Monaco startet Benefiz-Aktion

Bellevue di Monaco ist längst mehr als eine Sozialgenossenschaft, die Flüchtlingen hilft und diese mit der Münchner Stadtgesellschaft zusammenbringt. Zu diesem Zwecke haben die Genossenschaftler viele Mittel parat, unter anderem das eroberte Haus an der Müllerstraße, in dem sie Unterkünfte anbieten, ein Café betreiben, Foto-, Rap-, Dichter- und Tanzkurse geben und Veranstaltungen organisieren. Aktuell läuft eine Woche zu "100 Jahre Abschiebehaft in Deutschland", in der mit Dokumentarfilmen und Diskussionen "auf den Missstand" hingewiesen werden soll, dass hierzulande eben so lange bereits "Menschen ohne Verurteilung ihrer Freiheit beraubt werden".

Nun soll das Bellevue-Hauptquartier noch eine Attraktion bekommen: einen für jedermann frei zugänglichen Basketball- und Bolzplatz mit bester Aussicht auf dem Dach, benannt nach dem früheren jüdischen Präsidenten des FC Bayern, Kurt Landauer. Die Stadt hat die Sportstätte genehmigt, nun muss der Bau noch bezahlt werden. Für das Projekt "Lass es fliegen" wurde ein Kinospot gedreht, in dem zum Beispiel Gerhard Polt, Charlotte Knobloch, Dieter Reiter, Mehmet Scholl sowie FCB-Kicker und -Basketballer mitspielen; am zugehörigen Song haben die Musiker Sepalot, Peter Brugger und Keno mitgewirkt. Geld soll auch eine prominent besetzte Benefizgala in den Kammerspielen einbringen mit Musik von der Spider Murphy Gang, Amy Warning, Jelena Kuljić und Bittenbinder, Kabarett mit Willy Astor und Max Uthoff und weiteren Beteiligten.

Gebündelte Kräfte - das ist die Stärke von Bellevue die Monaco. Und so geht es am 12. Mai weiter, wenn sich unter dem Motto "Frittomisto" viele Orte in Italien, Deutschland und weiteren Ländern zusammenschließen, um sich mit Kunst, Theater, Konzerten, Kulinarischem und mehr vor der Europawahl gegen Hass und populistische Wut zu engagieren.

Lass es fliegen, Bellevue-di-Monaco-Benefiz, Mittwoch, 8. Mai, 19.30 Uhr, Kammerspiele