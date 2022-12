Von Gerhard Matzig

Ein Bild, das einen sabbern und schaudern lässt: Da liegen säuberlich sortiert die Geldscheine vor einem Banner, auf dem "Fight Against Corruption" steht - und korrumpieren einen auf der Stelle. Die Bild-Zeitung titelt: "DAS ist das Schmiergeld aus dem EU-Sumpf". Zuvor hatten die belgischen Sumpf-Behörden im Skandal um die verhaftete Ex-EU-Parlamentsvizepräsidentin Eva Kaili ein Foto über sichergestellte 1,5 Millionen Euro Bargeld veröffentlicht. Und wie immer denkt man sich mit Blick auf einen Haufen Geld ... aber denkt man denn wirklich?

Ehrlicherweise muss man gestehen, dass man auf dieses in die vorweihnachtliche Zeit passende Stillleben reflexhaft wie ein Pawlow'scher Hund reagiert. Respektive wie ein deutscher Bargeld-Liebhaber. Respektive wie Dagobert Duck, der es liebt, in seinem Geldspeicher zu baden, mit erigiertem Bürzel. Dafür sorgt schon der viszeral sensorische Cortex im Hirn. Erwiesen ist, dass man auf die Abbildungen von Fruchtsaft, Geldbündel und pornösen Click-mich-Motiven grundsätzlich heiter reagiert. Wenn auch sabbernd.

Eva Kaili, berichten ihre Anwälte, soll völlig überrascht sein von den plötzlich aufgetauchten Säcken voller Bargeld in ihrer Wohnung. Was insofern glaubwürdig ist, als man ja auch selbst, wenn man beim Bäcker in Schwabing, der sich Brotmanufaktur nennt, an eine Kunstgalerie erinnert und ein "Signature Brot" zum Preis kleiner Kunstwerke verkauft, oft überrascht davon ist, kein Bargeld in Schwabinger Dimensionen mit sich zu führen. Obschon es möglicherweise säckeweise zu Hause im Flur liegt. Die Hyperinflation klopft ja, heißt es, schon längst an die Tür. Das ist natürlich irrational. Wie immer, wenn es um Geld geht, geht es um gefühltes Geld.

600 000 Euro passen in den Werkzeugkoffer. Woher der Monteur das weiß, wird klar, als er die Rechnung schickt

Ein Spezialist für Menschenrechtsfragen, Eva Kaili ist mit ihm liiert, befindet sich überraschenderweise auch in U-Haft. Ebenfalls wegen gewisser Bargeldreserven. Was zur Frage führt, ob Taler in der Hosentasche und Scheine in Plastiktüten oder Reisekoffern (wie bei Kailis Vater aufgefunden) nicht doch zu den Menschenrechten zählen. In Deutschland ist diese Frage unbedingt zu bejahen.

Nach einer Studie aus dem vorigen Jahr können sich acht von zehn Befragten zwischen 50 und 69 Jahren ein Leben ohne Bargeld nicht vorstellen. Dazu gehört möglicherweise auch der Heizungsmonteur, der gelegentlich im Haus des unterkühlten Autors vorstellig wird. Neulich hat er erzählt, dass in seinen Werkzeugkoffer genau 600 000 Euro passen. In cash. Wieso weiß der das? Dann kommt die Rechnung, und alles wird klar.

So betrachtet man das Bild von den in Brüssel verhafteten Geldscheinen, die wie von Drogenhunden erschnüffeltes Kokain präsentiert werden, und denkt sich: So viel Geld ist das ja auch nun wieder nicht.