"Barbie" knackt die Milliarde-Dollar-Grenze:Na dann, gute Nacht

Von David Steinitz

Der "Barbie"-Film hat nun also binnen kürzester Zeit eine Milliarde Dollar an den Kinokassen eingespielt. Das schaffen nur sehr wenige Filme, und wenn sie es schaffen, dann in der Regel nicht so schnell. Selbst "Top Gun: Maverick" hat es letztes Jahr nicht schneller geschafft. In den nächsten Wochen dürfte es sogar noch deutlich mehr werden als eine Milliarde, vermutlich wird "Barbie" Ende des Jahres auf Platz eins der erfolgreichsten Filme 2023 stehen.