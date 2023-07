"Barbie" vs. "Oppenheimer":Pink gewinnt

"Barbie" vs. "Oppenheimer"

"Barbie" liegt an den Kinokassen vor "Oppenheimer" - aber beide sorgen gemeinsam für ein Kinowochenende, das Hollywood aus der Krise holt.

Von David Steinitz

Als sogar seine 86-jährige Schwiegermutter unbedingt in "Barbie" gehen wollte, sagt der Marketingchef des Filmstudios Warner Bros., sei ihm klar gewesen, dass die Sache gut läuft. Josh Goldstine ist seit mehr als 30 Jahren im Geschäft - aber so ein Bohei wie bei diesem Film habe er noch nie erlebt, sagte er am Wochenende im Interview mit Variety.