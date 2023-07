Barbie (Margot Robbie) und Ken (Ryan Gosling) sind auf dem Weg in die echte Welt, um zu lernen, was "Patriarchat" bedeutet. Natürlich nur mit Rollerblades.

Von Aurelie von Blazekovic

Wie kommt Barbie aus ihrem Barbieland in die echte Welt? Sie steigt erst in ihr rosa Cabrio, dann auf ihr rosa Boot, dann auf ihr rosa Schneemobil, dann auf ihr rosa Fahrrad und schließlich in ihre Weltraumrakete. Irgendwann steht sie auf Rollerblades in Venice Beach, wo die echten Menschen leben, die sonst mit ihr spielen. Ein Kind würde die Reise einer Barbie durch sein Kinderzimmer nicht anders erzählen. Es würde sich nicht fragen, ob das Barbieland ein anderes Land, ein fremdes Universum oder ein Ort der Fantasie ist. Weil es in Greta Gerwigs Kinofilm auch ums Spielen geht, geschieht es dort genauso. Eine Puppe entpuppt sich, denn sie hat etwas zu klären mit den Menschen. Die spielen nicht nur liebevoll mit ihr, sondern feiern die Barbie wahlweise als neue Ikone des Feminismus oder aber erklären sie, wie einst Gloria Steinem, zum Inbegriff von "so ziemlich allem, dem die feministische Bewegung entkommen wollte".