Neuer Banksy in London:Ziege am Abgrund

Von Michael Neudecker

Wenn Sie ein richtig cooles Foto machen wollen, sagt eine Frau am Montagnachmittag am Kew Green im Londoner Südwesten, dann gehen Sie da rüber zur Brücke. „Da ist ein neuer Banksy“, zum Beweis holt sie ihr Handy hervor, schauen Sie, sagt sie, eine rasche Zeigefingervergrößerung am Bildschirm vollziehend. Drüben, auf der Kew Bridge, von der aus man den Banksy an einer Hauswand gut sehen kann, stehen schon den ganzen Tag Schaulustige und machen Selfies mit dem neuesten, an diesem Montag in Kew entdeckten Werk des anonymen Künstlers, dem tags darauf noch ein weiteres folgt: In Chelsea tauchen am Dienstag zwei Elefanten auf, die sich von verschlossenen Fenstern aus zu erreichen versuchen.