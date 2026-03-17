Weil sich nicht vernünftig über Banksy reden lässt, ohne über den Kapitalismus zu reden, kommt hier einleitend die Anekdote von Diego Rivera und den Rockefellers. Im Jahr 1933 baten die Erdölmagnaten den damals bereits berühmten mexikanischen Künstler um ein Wandgemälde an ihrem Protz-Center in Manhattan. Angemessen pathetisches Thema: „Der Mensch am Scheideweg, hoffnungsvoll in eine bessere Zukunft blickend“.