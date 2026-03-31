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Weißes HausAbsurder als befürchtet

Lesezeit: 3 Min.

Donald Trump präsentierte am Sonntag neue Bilder vom Projekt „Ballsaal“. Oben dominieren neoklassizistische Säulen, darunter befindet sich ein militärischer Bunker.
Donald Trump präsentierte am Sonntag neue Bilder vom Projekt „Ballsaal“. Oben dominieren neoklassizistische Säulen, darunter befindet sich ein militärischer Bunker. Elizabeth Frantz/Reuters

Die neuen Pläne fürs Weiße Haus mit einem Ballsaal, den sich Donald Trump als neoklassizistische Prunk-Architektur inklusive eines unterirdischen Bunkers wünscht, gehören zur Diktator-Baugeschichte.

Von Gerhard Matzig

Donald Trump hat am Sonntag an Bord der Air Force One aktuelle Ballsaal-Illustrationen präsentiert. Es sind, wie immer bei Trumps „Dictator Chic“, suggestive Bilder. Mehr Immobilien-Poesie als Baupläne. Klar ist: Der neue State Ballroom in Washington, D.C., dem bereits der Ostflügel vom Weißen Haus sowie der Rosengarten von Jacqueline Kennedy zum Opfer fielen, wird größer als geplant. Teurer als gedacht. Absurder als befürchtet.

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