Donald Trump hat am Sonntag an Bord der Air Force One aktuelle Ballsaal-Illustrationen präsentiert. Es sind, wie immer bei Trumps „Dictator Chic“, suggestive Bilder. Mehr Immobilien-Poesie als Baupläne. Klar ist: Der neue State Ballroom in Washington, D.C., dem bereits der Ostflügel vom Weißen Haus sowie der Rosengarten von Jacqueline Kennedy zum Opfer fielen, wird größer als geplant. Teurer als gedacht. Absurder als befürchtet.