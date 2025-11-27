Binnen weniger Tage erlebte New York gleich zwei historische Ballettereignisse: Ende Oktober verabschiedete sich Misty Copeland, die erste schwarze Primaballerina des American Ballet Theatre (ABT), von der Bühne – genau zehn Jahre nach ihrer Berufung an die Spitze. Unmittelbar danach beförderte das New York City Ballet (NYCB) mit India Bradley eine afroamerikanische Tänzerin zur Solistin. Eine Premiere in der 76-jährigen Geschichte der Elite-Compagnie, die der ABT-Konkurrenz in puncto Diversität hinterherhinkt. Während Copelands Abgang von der New York Times bis zur Vogue, von CNN bis BBC die Kultur-Schlagzeilen beherrschte, fiel Bradleys exklusive Promotion durchs Nachrichtenraster.