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BallettKollision im Tanzkosmos

Lesezeit: 3 Min.

Die Choreografie „Quanta“ spielt in Anlehnung an die Quantenphysik mit den kleinsten Einheiten einer Entität.
Die Choreografie „Quanta“ spielt in Anlehnung an die Quantenphysik mit den kleinsten Einheiten einer Entität.
Admill Kuyler

Mit „Different Grounds“ schickt die Semperoper in Dresden drei aufstrebende Choreografen ins Uraufführungsrennen. Aber wer hat das Zeug zum Star?

Von Dorion Weickmann

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Wer weiß, wie viele der Tänzerinnen und Tänzer gern die Gen-Z-Demo mitbestritten hätten, auf dem Theaterplatz direkt vor der Haustür der Dresdner Semperoper? Das Kollektiv passt jedenfalls perfekt in die Altersklasse: Zweieinhalb Jahre nach dem Amtsantritt von Ballettdirektor Kinsun Chan erscheint die Compagnie runderneuert auf der Bühne. Lauter junge Gesichter aus der Generation, die draußen protestiert und ihre Zukunftsängste formuliert.

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Tanz
:Ihr müsst sie nur ranlassen

Von wegen junge Choreografen können nur Kurzstrecke! Nachwuchskräfte wie Emanuele Babici oder Lucas Valente mischen die Ballettszene auf – wenn sie denn Gelegenheit dazu kriegen.

SZ PlusVon Dorion Weickmann

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