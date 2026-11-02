Mit „Different Grounds“ schickt die Semperoper in Dresden drei aufstrebende Choreografen ins Uraufführungsrennen. Aber wer hat das Zeug zum Star?

Wer weiß, wie viele der Tänzerinnen und Tänzer gern die Gen-Z-Demo mitbestritten hätten, auf dem Theaterplatz direkt vor der Haustür der Dresdner Semperoper? Das Kollektiv passt jedenfalls perfekt in die Altersklasse: Zweieinhalb Jahre nach dem Amtsantritt von Ballettdirektor Kinsun Chan erscheint die Compagnie runderneuert auf der Bühne. Lauter junge Gesichter aus der Generation, die draußen protestiert und ihre Zukunftsängste formuliert.