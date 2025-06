SZ

Über das Pfingstwochenende scheint in Hamburg rege verhandelt worden zu sein: Wie kommen das Hamburg Ballett und sein Intendant Demis Volpi wieder zusammen – oder ganz auseinander? Die Antwort kam am Dienstag in Form einer Mitteilung aus der Pressestelle der Kompanie: „Der Aufsichtsrat der Hamburgischen Staatsoper hat heute der vorzeitigen Auflösung des Vertrages mit dem Ballettintendanten Demis Volpi zugestimmt. Beide Seiten haben sich in den vergangenen Tagen einvernehmlich auf einen Auflösungsvertrag zum Ende der Spielzeit und auf eine sofortige Freistellung verständigt.“ Damit endet nach nicht einmal einer Saison der Versuch, die Nachfolge John Neumeiers, der das Ensemble einundfünfzig Jahre lang geleitet hatte, allseits harmonisch zu regeln.