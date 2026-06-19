Auf Balkonen zeigen sich die Royals, der Papst und der FC Bayern – aber für sehr viele Menschen bedeutet er einfach ein kleines großes Alltagsglück. Die Idee, im Billigwohnungsbau darauf zu verzichten, ist also: dreist.

„Splitternackt“ und mit „lautem Lustgestöhn“ gab sich vor einigen Jahren ein junges Ehepaar in einer Leipziger Plattenbausiedlung „der Liebe hin“. Die Bild-Zeitung hüstelte das geradezu – in einem Anflug poetisierender Dezenz. Einerseits ereignete sich die Poesie zwar hinter den Blumenkästen auf dem Balkon, andererseits leider doch sehr gut sicht- und hörbar im Hochparterre. In diesem Fall offenbar regelmäßig, immer so zwischen 18 und 19 Uhr. Leipzig: Stadt der Hingabe und der Liebe.