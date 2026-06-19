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WohnungsbauEin Stück vom Himmel

Lesezeit: 5 Min.

Der Wohnungskonzern Vonovia will billiger bauen und deshalb künftig auch auf Balkone verzichten. Zumindest in der Innenstadt brauche man sie ja gar nicht. Das sah man in der Bauhaus-Ära zum Glück ganz anders.
Der Wohnungskonzern Vonovia will billiger bauen und deshalb künftig auch auf Balkone verzichten. Zumindest in der Innenstadt brauche man sie ja gar nicht. Das sah man in der Bauhaus-Ära zum Glück ganz anders. imago/Seeliger

Auf Balkonen zeigen sich die Royals, der Papst und der FC Bayern – aber für sehr viele Menschen bedeutet er einfach ein kleines großes Alltagsglück. Die Idee, im Billigwohnungsbau darauf zu verzichten, ist also: dreist.

Von Gerhard Matzig

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„Splitternackt“ und mit „lautem Lustgestöhn“ gab sich vor einigen Jahren ein junges Ehepaar in einer Leipziger Plattenbausiedlung „der Liebe hin“. Die Bild-Zeitung hüstelte das geradezu – in einem Anflug poetisierender Dezenz. Einerseits ereignete sich die Poesie zwar hinter den Blumenkästen auf dem Balkon, andererseits leider doch sehr gut sicht- und hörbar im Hochparterre. In diesem Fall offenbar regelmäßig, immer so zwischen 18 und 19 Uhr. Leipzig: Stadt der Hingabe und der Liebe.

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