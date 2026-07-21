Die Bahn will die Trinker von den Bahnhöfen verbannen. Dabei gab es gute Gründe, warum die sich gerade dort fanden – und die hatten mit dem Wesen der Bahn zu tun. Betonung auf: hatten.

Die Bahn wird tatsächlich noch ein bisschen unzuverlässiger. Denn das Einzige, worauf man sich bisher wirklich verlassen konnte, war ja nun mal dies: am Bahnhof einer beliebigen Stadt die örtliche Trinkerszene vorzufinden, die devianten Jugendlichen, die verlorenen Seelen, die Gestrandeten und die Zurückgebliebenen – im Sinne von denjenigen, die eben zurückbleiben, wenn der Zug abgefahren ist. Bierchen? Gerne. Noch eins? Klar.