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BahnWer lungert denn da?

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Das Bahnhofsbier war für die Zurückgebliebenen – im Sinne von denjenigen, die eben zurückbleiben, wenn der Zug abgefahren ist.
Das Bahnhofsbier war für die Zurückgebliebenen – im Sinne von denjenigen, die eben zurückbleiben, wenn der Zug abgefahren ist. Robert Michael/dpa

Die Bahn will die Trinker von den Bahnhöfen verbannen. Dabei gab es gute Gründe, warum die sich gerade dort fanden – und die hatten mit dem Wesen der Bahn zu tun. Betonung auf: hatten.

Von Peter Richter

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Die Bahn wird tatsächlich noch ein bisschen unzuverlässiger. Denn das Einzige, worauf man sich bisher wirklich verlassen konnte, war ja nun mal dies: am Bahnhof einer beliebigen Stadt die örtliche Trinkerszene vorzufinden, die devianten Jugendlichen, die verlorenen Seelen, die Gestrandeten und die Zurückgebliebenen – im Sinne von denjenigen, die eben zurückbleiben, wenn der Zug abgefahren ist. Bierchen? Gerne. Noch eins? Klar.

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