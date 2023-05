Von Cornelius Pollmer

Wer noch nie eine der Komödien mit dem Weltganoven Egon Olsen gesehen hat, der beginnt aus aktuellen Gründen am besten mit dem siebten der 14 Filme, "Die Olsenbande stellt die Weichen". Nachdem er mal wieder einen "genialen", einen im Grunde sogar "todsicheren" Plan hatte, sitzt Egon Olsen folgerichtig und ebenfalls mal wieder: im Gefängnis. Dort lernt er in seinem ungebrochenen Glauben, doch noch auf der Sonnenseite des Lebens anzukommen, den Fahrplan der Dänischen Staatsbahn auswendig. Es gilt, das in einem Tresorwagen gekaperte Gold der Olsenbande zurückzugewinnen. Klappt das? Natürlich nicht. Just am Tag der Rache stellt die Bahn auf ihren Sommerfahrplan um, alles gerät durcheinander, am Ende fällt auch noch eine Signalanlage aus und die Staatsbahn versinkt endgültig im Chaos.