Annalena Baerbock und Wladimir Klitschko am Samstag in Chemnitz.

In Chemnitz spricht Annalena Baerbock über den Ukrainekrieg. Ihre Rhetorik ist so dermaßen strategisch, dass sie gar nicht funktionieren kann.

Von Nele Pollatschek

Man ist ja leider kein Statistiker. Wobei einen das natürlich nicht hindert. Millionen Menschen sind keine ausgebildeten Stylisten und verlassen trotzdem täglich bekleidet das Haus, und auch ohne abgeschlossenes Philosophiestudium stellt man sich mitunter Sinnfragen. Und wenn man jetzt also ohne herausragende Statistikkenntnisse in einer Halle in Chemnitz sitzt und auf der Bühne Dinge gesagt werden, die man genau so schon in allen deutschen Talkshows gehört hat, dann verfällt man schon mal ins, nennen wir es: rechnen.