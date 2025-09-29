Im Juni 2021 explodierte in Puerto Rico ein Umspannwerk. Etwa 700 000 Menschen waren für einen knappen Tag ohne Strom. Auch eines der größten Krankenhäuser der Hauptstadt San Juan war betroffen. Politisch eine recht angespannte Situation: Kurz zuvor war die Elektrizitätsversorgung zum schweren Unmut der Bevölkerung an ein US-Privatunternehmen vergeben worden. Die Menschen waren also, um im erweiterten Bild der Energiegewinnung zu bleiben, geladen, und ein gewisser Benito Antonio Martínez Ocasio, besser bekannt als Bad Bunny, nahm für sie den Song „El Apagón“ auf.