Ein unerhört erfolgreicher Musiker wird also bei der kommerziellsten Halbzeit-Show des Planeten auftreten: Bad Bunny beim nächsten Super Bowl, das klingt im ersten Moment weniger nach einem Skandal als nach einer logischen Geschäftsidee. Klar, sie hätten auch die ebenfalls nicht ganz erfolglose Taylor Swift nehmen können, aber erstens ist die mit einem Spieler der Kansas City Chiefs verlobt und deshalb in Sachen American Football parteiisch. Zweitens ist das meistgestreamte Album in der Geschichte von Spotify nun einmal „Un Verano Sin Ti“ von Bad Bunny. Im Magazin New Yorker wurde dieser 31 Jahre alte Singer, Rapper, Songwriter aus Puerto Rico als der „derzeit vielleicht wichtigste Musiker der Welt“ bezeichnet. Eines kann man mit Sicherheit sagen: Bad Bunny hat mehr Hörer, als Donald Trump Wähler hat. Aber das ist wohl nicht der Hauptgrund, warum die Maga-Welt gerade komplett durchdreht wegen dieser Super-Bowl-Nominierung.