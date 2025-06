In Klagenfurt beginnt das Wettlesen um den Bachmannpreis mit der „Rede zur Literatur“: Die Autorin Nava Ebrahimi sucht darin das Sinnstiftende in einer krisengeplagten Welt – und findet eher wenig. Wer könnte es ihr verdenken?

Von Christiane Lutz

Schon bevor es losgeht in Klagenfurt mit dem Wettlesen, kursiert ein Gerücht. Nämlich, dass es im kommenden Jahr, also bei der 50. Ausgabe der „Tage deutschsprachiger Literatur“, zum letzten Mal eine Live-Sendung des Wettbewerbs auf 3sat geben könnte. Dass sich der Fernsehsender also die Übertragung des rund 17-stündigen Literaturexzesses sparen wollen könnte. Aus Sicht einer öffentlich-rechtlichen Programmdirektion fallen einem dafür ja sofort Gründe ein, an Gründen mangelt es selten: Wer zum Beispiel schaut noch lineares Fernsehen? Spricht man mit vorlesenden Menschen und diskutierenden Menschen in geschlossenen Räumen noch junge, Tiktok-sozialisierte Zielgruppen an? Und: Geht das nicht eh alles etwas billiger?