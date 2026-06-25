Genau an Ingeborg Bachmanns 100. Geburtstag beginnt das Wettlesen in ihrem Namen jetzt zum 50. Mal. Der Literaturbetrieb erscheint in Klagenfurt und feiert sich – dabei ist die Stimmung der Branche gar nicht so sonnig.

Der Literaturbetrieb leidet. Akut unter starker Hitze am Wörthersee während des Wettbewerbs um den Ingeborg-Bachmann-Preis. Generell unter schlechten Verkaufszahlen für genau das, worum es hier geht: literarische Texte, Sprachkunst. Der Literaturbetrieb feiert aber auch groß, selbst wenn die Zeiten schlecht sind. Es findet sich schon ein Anlass.