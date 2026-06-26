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LiteraturWer aus dem Saal stürmt, muss irgendwann wieder reinkommen

Lesezeit: 4 Min.

Nach ihrer Lesung verließ die Autorin Slata Roschal das Studio und hörte sich die Diskussion der Jury des Bachmann-Wettbewerb nicht mehr an.
Nach ihrer Lesung verließ die Autorin Slata Roschal das Studio und hörte sich die Diskussion der Jury des Bachmann-Wettbewerb nicht mehr an. Wolfgang Jannach/APA/dpa

Ist es sinnvoll, wenn Schriftsteller über Geld statt über Literatur sprechen? Beim Bachmann-Wettbewerb findet ein angekündigter Skandal zu diesem Thema nicht statt – man schaut lieber auf mögliche Gewinner.

Von Marie Schmidt

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Am Morgen von Ingeborg Bachmanns 100. Geburtstag begann also zum 50. Mal das Wettlesen um den nach ihr benannten Literaturpreis. Da lag der Gedanke nahe, dass sich die Dichterin selbst als Teilnehmende dieser Veranstaltung eher ungut gefühlt hätte. Sie „flüsterte, stockend und heiser, einige Verse“, als sie das erste Mal vor der Gruppe 47 auftreten musste, wie Walter Jens bekanntermaßen kolportierte.

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Ingeborg Bachmann war die Vorgängerin der Heterofatalistinnen von heute. Zu ihrem 100. Geburtstag kann man wieder viel über ihre Leiden lesen. Oder man fängt mit ihren unsterblichen Werken von vorne an.

SZ PlusVon Marie Schmidt

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