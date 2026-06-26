Ist es sinnvoll, wenn Schriftsteller über Geld statt über Literatur sprechen? Beim Bachmann-Wettbewerb findet ein angekündigter Skandal zu diesem Thema nicht statt – man schaut lieber auf mögliche Gewinner.

Am Morgen von Ingeborg Bachmanns 100. Geburtstag begann also zum 50. Mal das Wettlesen um den nach ihr benannten Literaturpreis. Da lag der Gedanke nahe, dass sich die Dichterin selbst als Teilnehmende dieser Veranstaltung eher ungut gefühlt hätte. Sie „flüsterte, stockend und heiser, einige Verse“, als sie das erste Mal vor der Gruppe 47 auftreten musste, wie Walter Jens bekanntermaßen kolportierte.