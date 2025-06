Beim Wettlesen um den Bachmannpreis in Klagenfurt gewinnt die Österreicherin Natascha Gangl mit einem Text über Kriegsverbrechen in der Steiermark und die Frage nach Zugehörigkeit.

Von Christiane Lutz

Der russische Autor Boris Schumatsky hatte den undankbarsten Lesetermin, den allerletzten am Samstagnachmittag. Erschöpfung lag da schon über vielen Zuschauern im ORF-Studio Kärnten, die sich aufgrund der Hitze in den vergangenen Tagen mehr und mehr zu Urlaubsversionen ihrer selbst verwandelt hatten. Entblößte Herrenfüße waren zu beobachten, und Frisuren, bei deren Kreation wohl auch der Wörthersee im Spiel war. Der Samstag ist der dritte Tag der „Tage der deutschsprachigen Literatur“ in Klagenfurt, bei denen 14 Autorinnen und Autoren aus Österreich, der Schweiz und Deutschland je einen Text lesen und eine Jury ebendiesen direkt danach und live im Fernsehen beurteilt.