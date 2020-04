An der Zufahrt gibt es ein bisschen Verwirrung. Die Besucher des frisch gegründeten Münsteraner Autokinos werden erst ein Stück in das Gelände am Hawerkamp hineingelotst, müssen dann drehen und fahren wieder ein Stück zurück. Schließlich gelangen sie auf den eigentlichen Parkplatz vor der Leinwand. Abgesehen davon funktioniert die Logistik beeindruckend glatt an diesem Abend - besonders, wenn man bedenkt, dass die Stadt erst vor ein paar Tagen endgültig grünes Licht für die Einrichtung des Autokinos gegeben hat.