Von Gerhard Matzig

Zuletzt, vor zwei Wochen in München, war es ein weißer Mini. Diesmal, am Rosenmontag in Mannheim, war es ein schwarzer Ford Fiesta. Und kurz vor Weihnachten, in Magdeburg, war es ein schwarzer BMW X3. Aktuell gibt es den X3, ein SUV, was sonst, in einer Variante mit 303 PS. Von null auf 100 km/h benötigt dieses Modell, das auch als „Stadtgeländewagen“ firmiert, als wären Innenstädte Sumpfgebiete oder Kampfzonen, nur 5,4 Sekunden.