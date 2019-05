20. Mai 2019, 18:56 Uhr Auszeichnung Theaterpreis für Schauburg-Stück

Wie unterscheidet sich die Liebe zwischen Geschwistern von der zum Haustier, die zwischen Eltern und Kindern von der zum Lieblingseis? Das fragt Kristo Šagor in seinem Theaterstück "Ich lieb' dich", das jetzt in der Inszenierung der Schauburg mit dem Mülheimer Kinder-Stücke-Preis 2019 ausgezeichnet wurde. In der Regie von Ulrike Günther schlüpfen David Benito Garcia und Anne Bontemps in alle Rollen des Stücks, das konkrete Situationen mit philosophischen Fragen verknüpft. "Eine enorme Herausforderung, vor allem weil die Schauspieler auch das Meerschweinchen verkörpern müssen", hatte Šagor anlässlich der Premiere seines Stücks in der Schauburg im vergangenen Jahr gesagt. In dem sich übrigens auch das Zitroneneis und das Haustier aus seiner eigenen Kindheit wiederfinden.