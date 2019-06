28. Juni 2019, 18:56 Uhr Auszeichnung Martin Schmitt ist "Kabarettmeister"

"40 Jahre bairisch sprechen und 30 Jahre Bluespiano spielen, da liegt es doch für mich natürlicherweise auf der Hand, beides zu verbinden", erklärte der Klavierkabarettist Martin Schmitt einmal. Seine internationale Konzertkarriere brachte den 1968 in München geborenen Pianisten, Sänger und Entertainer zum Montreux Jazzfestival, in den Pariser Louvre, in die Moskauer Tchaikovsky Hall, nach Peking und ebenso immer wieder in die Münchner Philharmonie. Zwölf CDs und DVDs dokumentieren das Schaffen des Tassilo-Preisträgers der Süddeutschen Zeitung. Zu seinen zahlreichen Auszeichnungen kommt jetzt der Titel als "Deutscher Kabarettmeister 2019" hinzu, den er bei der "Kabarettbundesliga Saison 2018/19" errang.