Mariss Jansons, seit 2003 Chefdirigent des Chors und des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks, wird mit dem Opus Klassik für sein Lebenswerk geehrt. Der 76-jährige Lette wird die Auszeichnung am 13. Oktober im Konzerthaus Berlin entgegennehmen. Jansons sei seit Jahrzehnten ein Garant für unvergessliche Konzerterlebnisse, heißt es in der Jurybegründung. Neben Jansons werden mehr als 40 weitere Musiker gewürdigt, darunter der Pianist Lang Lang, die Mezzosopranistin Joyce DiDonato und der Tenor Jonas Kaufmann. Der Opus Klassik wird seit 2018 in der Nachfolge des Echo Klassik vom Verein zur Förderung der Klassischen Musik verliehen.