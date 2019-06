4. Juni 2019, 18:53 Uhr Auszeichnung Filmfest ehrt Antonio Banderas

Der Star nimmt den Cinemerit Award persönlich entgegen

Gerade erhielt Antonio Banderas bei der Verleihung der Goldenen Palme in Cannes die Auszeichnung als bester Darsteller. Am 29. Juni ehrt ihn das Filmfest München mit dem Cinemerit Award und einer festlichen Gala. Festivalleiterin Diana Iljine und ihrem Team gelingt damit der zweite Coup, nachdem sie bereits vor wenigen Wochen ankündigen konnten, dass der Brite Ralph Fiennes nach München kommen werde, um ebenfalls einen Cinemerit Award entgegenzunehmen.

Banderas wurde in Cannes für seine herausragende Leistung in Pedro Almodóvars "Leid und Herrlichkeit" ausgezeichnet. "Im München werden wir mit vier weiteren Filmen wichtige Stationen seines Schaffens feiern", sagt Diana Iljine. Der 58-jährige Spanier befindet sich als Geehrter in bester Gesellschaft. In den vergangenen Jahren haben die Auszeichnung Kollegen wie Emma Thompson, Bryan Cranston, Ellen Burstyn, Rupert Everett, Isabelle Huppert, Michael Caine - und im Jahr 2012 seine Ex-Frau, Melanie Griffith, bekommen.