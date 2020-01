Drei Sterne leuchten am Kunsthimmel

Die Schauspielerin und Hörspielsprecherin Juliane Köhler, die Kinderbuchautorin, Theaterregisseurin und Leiterin des Theaters Schloss Maßbach - Unterfränkische Landesbühne Anne Maar und die Lyrikerin und Schriftstellerin Dagmar Nick haben die Auszeichnung "Pro meritis scientiae et litterarum" des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst erhalten. Minister Bernd Sibler betonte: "Mit den drei Künstlerinnen zeichnen wir drei Sterne am bayerischen Kunsthimmel aus. Sie bringen mit ihrer Hingabe an die Kunst unseren Kulturstaat zum Leuchten! Ihre Leidenschaft für das Schauspiel und das Schreiben lässt die Herzen ihrer Zuschauer und Leser glühen."