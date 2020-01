Das Jahresprogramm des Franz-Marc-Museums in Kochel am See

Räume der Wahrnehmung will Cathrin Klingsöhr-Leroy in ihrem Haus schaffen. Daher hat sie das Fotografieren im Kochler Franz-Marc-Museum untersagt. "Ich möchte im Museum eine andere Atmosphäre als in der Alltagswelt haben, das bringt einen Mehrwert für die Besucher", sagte die Museumsdirektorin während der Pressekonferenz, in der sie ihr Jahresprogramm vorstellte. Und ja, die Aufseher hätten sich daran gewöhnt, die gelegentlich uneinsichtigen Besucher immer wieder vom Knipsen abzuhalten. Dafür fotografieren die Gäste draußen umso mehr, Tony Craggs wilde, erst 2019 aufgestellte "Gabelung" noch häufiger als Per Kirkebys seit 2017 installierten "Torso-Ast".

Drei Ausstellungen plant Klingsöhr-Leroy für dieses Jahr. Am meisten Zulauf dürfte ihr die Anselm-Kiefer-Schau bescheren, auch wenn sie nicht dessen Monumentalgemälde zeigt, sondern 23 Vitrinen und sechs großformatige Fotografien, die der Künstler 2016 unter dem Titel "Opus Magnum" zusammengefasst hat. Die bleigefassten Glasbehälter, in denen Kiefer Objekte und Materialien zu Stillleben arrangiert hat, tragen Titel wie "Hortus conclusus", "Athanor", "Daphne", "Sternenfall" oder "Die Tagebücher der Könige von Juda", stellen Beziehungen zu mythologischen und biblischen Themen her. Zeitkapseln ähnlich halten sie verschiedene Themenkreise Kiefers fest. Um die immer gleichen Topoi des Künstlers neu und eben nicht kunsthistorisch zu beleuchten, hat Klingsöhr-Leroy zeitgenössische Schriftsteller um kurze assoziative Texte zu den Vitrinen gebeten, darunter auch Marion Poschmann, Christoph Ransmayr oder Ferdinand von Schirach (17. 5. bis 4. 10.).

Bereits vom 8. März an zeigt das Kochler Museum in einer Kooperation mit dem Kunstmuseum Moritzburg sämtliche Skulpturen Franz Marcs sowie Entwürfe und Wachsmodelle, die laut Klingsöhr-Leroy oft ganz anders ausfielen als die späteren Bronzegüsse. Marc hat zwar zwischen 1905 und 1915 nur 15 Skulpturen geschaffen, doch an ihnen ließen sich die wechselnden Interessen des Künstlers ablesen, sagt Klingsöhr-Leroy. So modellierte er in den Sommermonaten auf der Staffelalm von 1906 bis 1908 Schafe. Und während er 1909 an seinem Text "Über das Tiermotiv in der Kunst" schreibt, entstehen seine berühmten "Zwei Pferde". Unverkennbar ist seine Darstellung aber von einer abstrakten Vorstellung her geprägt.

Die dritte Ausstellung widmet sich von 29. September an der "Klangfarbenmelodie" und zeichnet anhand von Gemälden und Papierarbeiten den langwierigen Prozess nach, den Marc durchlief, bis er zu seiner revolutionären Farbgebung fand. Ausgangspunkt ist ein Notizheft des Künstlers, in dem er seine Gedanken zu den gängigen Farbtheorien festhielt und seine meist enttäuschenden Erfahrungen damit kommentierte.