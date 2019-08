Saarbrücken (dpa/lrs) - Mit 40 Ausstellungen und 1000 Bildern von 130 Fotografinnen und Fotografen präsentiert sich ab Freitag (30. August) das erste Festival "Pictures of Pop - Fotografie in der Popkultur" im Saarland. Sieben Monate lang lädt der "PopRat Saarland" dazu an 35 Orte im gesamten Land ein. "Das ist eine absolute Premiere", sagt Festival-Leiter und Kurator Peter Meyer. Es sei die größte Foto-Ausstellung dieser Art, die es je in Deutschland gegeben habe.