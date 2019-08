Saarbrücken (dpa/lrs) - 40 Ausstellungen mit 1000 Bildern von 130 Fotografinnen und Fotografen: So präsentiert sich das erste Festival "Pictures of Pop - Fotografie in der Popkultur", das der "PopRat Saarland" in den nächsten sieben Monaten an 35 Orten im gesamten Saarland veranstaltet. Die erste Ausstellung mit dem Titel "Popstars vor der Popkultur" wird am Freitag, (30. August, 18.30 Uhr) von Ministerpräsident und Schirmherr Tobias Hans (CDU) im Historischen Museum Saar eröffnet.