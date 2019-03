6. März 2019, 18:51 Uhr Ausstellungen Raum und Rhythmus

Das Neumarkter Museum Lothar Fischer ehrt seinen Namensgeber und zeigt Objekte von Sebastian Kuhn

Von Florian Welle, Neumarkt

15 Jahre existiert nun das Museum Lothar Fischer, dessen Eröffnung der Bildhauer - sein Name ist untrennbar mit der 1957 in München ins Leben gerufenen und bis 1965 existierenden Künstlergruppe SPUR verbunden - nicht mehr erlebt hat. Er starb vier Tage, bevor das aus großen Quadern bestehende, von Fensterfronten unterbrochene, ungemein lichte Bauwerk im Juni 2004 seine Türen öffnete. Das Museum unter der Leitung von Pia Dornacher ehrt seinen Namensgeber nun mit einer Präsentation, die nicht das plastische Werk, sondern nach der Sichtung des Depots erstmals Fischers umfangreiches zeichnerisches Œuvre ins Zentrum rückt.

"Arbeiten auf Papier 1937-2003": Für Fischer gehörte der Griff zum Bleistift, zur Kreide oder zum Tuschpinsel zur täglichen Routine. "Zeichnen und Realisieren von Skulpturen haben für mich gleichrangige Bedeutung", notierte er in dem Text "Über das Zeichnen". Die Ausstellung im oberen Stockwerk zeigt anschaulich die verschiedenen Entwicklungsstadien Fischers von den Anfängen an der Akademie der Bildenden Künste in München über die wilden SPUR-Jahre bis hin zur Auseinandersetzung mit der Pop-Art, gefolgt von einer Neuausrichtung ab Mitte der Siebzigerjahre. Jetzt dominieren Tuschpinselzeichnungen, die in ihrer archaischen Anmutung unter anderem an die Kunst der Etrusker erinnern und mit zum Schönsten gehören, was der Künstler zu Papier gebracht hat.

Sieht man von den vielen Bildhauerskizzen ab, hat man die Zeichnungen grundsätzlich als eigenständige Arbeiten zu begreifen. Trotzdem ist es interessant zu sehen, wie die sorgsam gehängten Blätter mit einzelnen von Fischers Plastiken aus der ständigen Sammlung korrespondieren. In seinem bereits erwähnten Text übers Zeichnen hat der Künstler ja auch geschrieben, dass "räumliche Vorstellungen über das zeichnerische Mittel ständig korrigiert und verändert" werden, somit "die plastischen Ideen aus der Vorstellung und dem emotionalen zeichnerischen Vorgang und der rhythmischen Kontur" entstehen.

Dieses Geben und Nehmen lässt sich etwa in der SPUR-Sektion anhand eines turbulenten Aquarells studieren, das dem Betrachter ein "Paar" vor Augen führt, und der daneben postierten Bronze "Romeo und Julia". Hier wie dort stehen die Arme der Liebenden als Bindeglied im Zentrum. Doch gerade im Spätwerk scheint es sich umzukehren, lässt Fischer sich vermehrt von früheren Plastiken zu einer neuerlichen Beschäftigung mit dem dort ausgeführten Sujet inspirieren. Nur diesmal eben im Medium der Zeichnung. 1991 entstand die Eisen-Arbeit "Tier im Arm I". Jahre später überführt er das Thema in die Zweidimensionalität einer Tusche mit kräftigem Verlauf. Man lernt Fischer in dieser Jubiläumsausstellung, zu der auch ein umfangreicher Katalog (Edition Metzel) erschienen ist, neu kennen.

Parallel dazu lohnt derzeit der Museumsbesuch wegen der jüngsten Sonderausstellung zusätzlich. Sie ist dem 1977 im Schwäbischen geborenen und heute in Fürth lebenden Sebastian Kuhn gewidmet und führt so die Tradition fort, stets auch Vertreter der zeitgenössischen Bildhauerei zu präsentieren, sofern sie Fischers Maxime ernst nehmen, der zufolge der Inhalt zugunsten der Form zurückzustehen hat.

Kuhns Objekte bestehen aus ausrangierten Alltagsgegenständen - Türen, Spiegel, Rohre, Halterungen aller Art und viel buntem, mitunter wieder eigens verformtem Acrylglas - und erobern den Raum auf ihre Weise. Entweder, indem man sie umrunden kann oder indem man ihnen auf Augenhöhe begegnet. Seine ausladenden "Display Devices" sind ähnlich wie eine Garderobe an die Wand geschraubt, scheinen zu schweben. Eine Idee, aus der Not geboren: Kuhns Studio in London, wo er am Wimbledon College of Arts studierte, verfügte über zu wenig Platz, so dass er alles kurzerhand an der Wand befestigte. Viele der Gegenstände stammen aus einer Zeit, in der Plastik (noch) Trumpf war, kräftige Farben dominierten und die Zukunft offenzustehen schien. Eine von vielen Inspirationsquellen: die Filme Stanley Kubricks.

"Fray" nennt sich die Schau, was mit "abnutzen", aber auch mit "kämpfen" übersetzt werden kann. Letzteres klingt fast zu martialisch, denn die Objekte besitzen viel spielerischen Charme, gerade wegen der verwendeten Retro-Materialien. Vor allem aber bestechen sie durch Rhythmusgefühl. Kuhn ist auch Jazzmusiker, spielt Schlagzeug, und das musikalische Moment wird am deutlichsten in der zentralen Arbeit "Polyrhythmic Walkabout": Drei ineinander geschobene, verhakte Klaviere, dazwischen PVC, Stahl, Wolle. Erinnerungen an Fluxus-Performances werden wach, an Beuys und Philip Corner und dessen "Piano Activities". Sebastian Kuhn setzt sich vielfältig und selbstbewusst mit der Kunst des 20. Jahrhunderts auseinander und kommt darüber zu seiner ganz eigenen, spannend-vibrierenden bildhauerischen Position.

Lothar Fischer: Arbeiten auf Papier 1937-2003, Sebastian Kuhn: Fray, bis 16. Juni, Museum Lothar Fischer, Neumarkt, Weiherstraße 7a