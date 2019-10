Potsdam (dpa/bb) - Die künstlerische Entwicklung des niederländischen Malers Vincent van Gogh (1853-1890) zeigt das Potsdamer Museum Barberini in seiner neuen Schau anhand seiner Stillleben. Von Samstag an bis zum 2. Februar 2020 ist dort die Schau "Van Gogh.Stillleben" mit 27 Gemälden aus der Zeit von 1881 bis zu seinem Tod 1890 zu sehen. "Es ist die erste Ausstellung, die sich ganz auf die Stillleben van Goghs fokussiert", sagte Museumsdirektorin Ortrud Westheider am Donnerstag bei der Vorstellung der Ausstellung.

"Stillleben waren für van Gogh das Experimentierfeld, auf dem er seine künstlerische Entwicklung vorbereitet und vorgedacht hat", erläuterte Kurator Michael Philipp. "Stillleben waren für van Gogh ein durchgehendes Motiv und ein durchgehender Moment der Selbstvergewisserung."

Die Schau startet mit dem "Stillleben mit Kohl und Klompen", das im Werkverzeichnis van Goghs als Nummer 1 steht. Bis zu seinem Umzug nach Paris Anfang 1886 sind die Stillleben in düsteren Brauntönen gehalten, teilweise mit Rot oder Grün gemischt. In Paris lernte van Gogh die Impressionisten kennen, seine dort entstandenen Blumenstillleben zeichnen sich durch intensive Farben aus. "Dieser Zeit ist ein ganzer Raum gewidmet, van Gogh experimentierte mit Farben und Farbauftrag", erläuterte Philipp.

Im südfranzösischen Arles beschäftige sich van Gogh von 1888 an zunächst mit Landschaftsmalerei und malte schließlich die berühmte Serie der Sonnenblumen. In diesem Kontext wird im Barberini das Gemälde "Korb mit Zitronen und Flasche" gezeigt, das als Experiment in monochromer Malerei gilt. "Es geht bei dieser Ausstellung nicht um den Wahnsinn, nicht um das Genie - sondern darum, zu zeigen, welche künstlerische Entwicklung dieser Künstler in zehn Jahren genommen hat", sagte Philipp.

Im Frankfurter Städel-Museum startete am Mittwoch bereits eine weitere Van-Gogh-Ausstellung. Unter dem Titel "Making von Gogh" steht dort bis Mitte Februar der Mythos um den Künstler mit mehr als 120 Gemälden und Arbeiten auf Papier im Mittelpunkt.