Mehr Besucher in Burgen und Schlössern

Lichtenwalde (dpa/sn) - Die Burgen und Schlösser in Augustusburg, Scharfenstein und Lichtenwalde haben 2019 einen kräftigen Besucherzuwachs verzeichnet. Wie die Schlossbetrieb-Gesellschaft am Freitag im Schloss Lichtenwalde bekannt gab, kamen im vorigen Jahr fast 350 000 Gäste zu den als "Sehenswerte Drei" bekannten Ausflugszielen. Dies sei ein Plus von 22 Prozent gegenüber 286 000 Besuchern im Jahr 2018. "Wir blicken auf ein ereignisreiches und besucherstarkes Geschäftsjahr zurück", sagte Geschäftsführerin Patrizia Meyn.

Nach Angaben Meyns betrug der Umsatz im vorigen Jahr 1,43 Millionen Euro. Damit hätten die Schlossbetriebe mehr als die Hälfte der Gesamtleistung von 3,61 Millionen Euro selbst erwirtschaftet. Der Zuschuss des Freistaates habe 49,58 Prozent betragen. Die Besucher- und Umsatzzahlen seien ein Wirtschaftsfaktor für die Region, sagte Meyn. "Damit leisten die Schlossbetriebe einen wesentlichen Beitrag zur Stabilisierung und Entwicklung des ländlichen Raums."