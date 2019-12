Silvester-Grüße und Feldpost: Postkartenschau in Meiningen

Meiningen (dpa/th) - Scherzgrußkarten zu Silvester und Engel als Gabenbringer auf der Adventspost: Gut 300 Postkarten mit winterlich-weihnachtlichen Bezügen zeigt das Literaturmuseum Baumbachhaus in Meiningen in der Ausstellung "Schneemann im Briefkasten". Von diesem Samstag bis zum 1. März sind Karten mitsamt den teils darauf festgehaltenen Grüßen zu sehen.

Museumsleiter Andreas Seifert hat sie in verschiedenen Themenbereichen historisch zusammengestellt. "Die Karten reichen vom 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart", sagte er vor Beginn der Ausstellung. Motive und Botschaften ließen durchaus Schlüsse auf die damalige Gesellschaft zu. So werde der Weihnachtsmann auf den frühen Postkarten noch mit silbriger oder zur Winterlandschaft passender Kleidung dargestellt. "Erst mit dem Einzug von Coca-Cola trägt er dann auch auf den Karten einen roten Mantel."

Viele Karten sind Seifert zufolge heiter, wie etwa die zu Silvester, auf denen wilde Zecher mit leeren Hosentaschen zu sehen sind. Die Feldpost von und für die Soldaten an den Fronten des Ersten Weltkriegs bildeten eine Ausnahme im Programm.