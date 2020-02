Magdeburg (dpa/sa) - Blick in die Zukunft: In Magdeburg wird heute (18.00 Uhr) eine Ausstellung eröffnet, die von Designstudierenden dreier Hochschulen in Sachsen-Anhalt gestaltet wurde. Die 38 Studentinnen und Studenten geben Antworten auf die Frage, was die Gesellschaft im Jahr 2029 bewegen wird. Inspirationsquelle für die gezeigten Projekte und Konzepte der zweitägigen Schau "NOWHAUS" war das 1919 gegründete Bauhaus. Beteiligt waren die Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle sowie die Hochschulen Anhalt und Magdeburg-Stendal. Alle drei sind Designausbildungsstätten. Geplant ist, die Ausstellung auch in Halle und Dessau-Roßlau zu präsentieren.

