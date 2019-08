Wittenberg/Eisleben (dpa/sa) - Die kulturhistorische Ausstellung zum Thema Maria hat nach Angaben der Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt ein neues Klientel nach Wittenberg gelockt. "Die Schau mit einem eigentlich katholischen Thema am Ursprungsort der Reformation war ein Wagnis. Damit haben wir Neuland betreten", sagte der Direktor der Stiftung, Stefan Rhein, zum Ende der Schau am Sonntag. Es sei aber gelungen, etwa katholische Gemeinden aus Süddeutschland anzusprechen, die auch noch nie in Wittenberg waren.