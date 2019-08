Ludwigsburg (dpa/lsw) - Rund 50 000 Kürbisse verarbeitet zu kunstvollen Skulpturen sind vom heutigen Freitag an wieder in Ludwigsburg zu sehen - die 20. Kürbisausstellung am Residenzschloss startet. Unter dem Motto "Märchenhafte Fabelwelt" können die Besucher in diesem Jahr 150 Tonnen Kürbisse im Blühenden Barock bestaunen. Neben Einhorn und Medusa bevölkern auch Pumuckl und das Pokémon Pikachu - einem auch aus dem Fernsehen bekannten kleinen gelben Monster - die Gärten. Details wollen die Veranstalter am Vormittag vorstellen.