Leipzig (dpa) - Das Grassi Museum für Völkerkunde in Leipzig beleuchtet zum 150-jährigen Bestehen seine eigene Geschichte. In Bezug auf Kritik an ethnologischen Museen will Direktorin Léontine Meijer-van Mensch die "Waage halten zwischen kritischem Nachschauen und Ehren", wie sie bei einer Präsentation der Sonderausstellung "Die Weltensammler" am Donnerstag sagte. Die Schau soll am Sonntag eröffnen.

Biografien einzelner Sammler beleuchten Feldforschung und die Beschaffung von Exponaten in unterschiedlichen Epochen. Masken und Gebrauchsgegenstände aus fernen Ländern veranschaulichen die Arbeit zusätzlich. Auf diese Weise wird auch die DDR-Geschichte beleuchtet. "Wir sind diejenigen, die das erzählen können", betonte Meijer-van Mensch, seit Februar Chefin der Staatlichen Ethnografischen Sammlungen innerhalb der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Eine kritische Auseinandersetzung mit der aggressiven Sammlungspolitik habe bereits während der DDR begonnen, so die Direktorin. Die Zeit wird in der Ausstellung etwa mit Plakaten und Fotografien veranschaulicht.

Und auch die Zukunft des Leipziger Museums ist Thema: Die Besucher dürfen Vorschläge machen, wie die Dauerausstellung künftig aussehen soll. 2023 ist die Eröffnung der überarbeiteten Sammlung des Grassi Museums für Völkerkunde zu Leipzig geplant. Aktuell zählt die Sammlung etwa 200 000 Objekte. Die Sonderausstellung "Die Weltensammler" ist bis zum 15. März 2020 zu sehen.