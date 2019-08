Koblenz/Kigali (dpa/lrs) - Erstmals beteiligen sich in Rheinland-Pfalz hiesige und ruandische Designer gemeinsam an einer Ausstellung. Der Mainzer Innenminister Roger Lewentz (SPD) eröffnet die Präsentation "Produkte im Dialog" am kommenden Donnerstag (29. August) auf der Koblenzer Festung Ehrenbreitstein. Rheinland-Pfalz und das ostafrikanische Ruanda verbindet bereits seit 1982 eine Partnerschaft.