Hannover (dpa/lni) - In ihrem Jubiläumsjahr hält die weltweit stilprägende Bewegung Bauhaus Einzug in den niedersächsischen Landtag. Eine Ausstellung gibt seit Montag einen Überblick über die Spuren der 1919 gegründeten Schule für Architektur, Kunst und Gestaltung in Niedersachsen. Herzstück sei der Grundriss einer von Otto Haesler für Celle entworfenen Arbeiterwohnung, sagte Kuratorin Stefanie Waske. Haesler ging es 1930 darum, für wenig Geld ein besseres, menschenwürdigeres Wohnen zu ermöglichen.

Die Schau "Bauhaus - der Traum vom neuen Leben" ist bis zum 30. Oktober in Hannover zu sehen. Die Parlamentsbesucher sollten ermutigt werden, auch in anderen Landesteilen auf Spurensuche zu gehen, sagte Waske. So steht in Alfeld im Landkreis Hildesheim das weltbekannte Fagus-Werk. Die vom späteren Bauhausgründer Walter Gropius 1911 errichtete Schuhleisten-Fabrik gilt als Schlüsselbau der Moderne und gehört inzwischen zum Unesco-Weltkulturerbe.

Die Anregung für die erste Bauhaus-Tapete gab Emil Rasch, der zwischen 1947 und 1951 im niedersächsischen Landtag Abgeordneter war. Die Tapete im schlichten, klaren Design wird übrigens noch heute von der Firma Rasch in Bramsche bei Osnabrück hergestellt. Und auch die Porzellanmanufaktur Fürstenberg im Landkreis Holzminden hat noch Designklassiker wie das Service des Bremer Bauhaus-Absolventen Wilhelm Wagenfeld im Programm.