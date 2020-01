Gotha (dpa/th) - "Mit den Grizzlys durch Alaska" geht es in einer Ausstellung des Tierfilmers Andreas Kieling in seiner Geburtsstadt Gotha. Im dortigen KunstForum sind vom 8. Januar bis zum 22. März Naturaufnahmen Kielings zu sehen. Die Fotos entstanden während verschiedener Reisen des Doku-Filmers durch den nördlichsten US-Bundesstaat, sagte Maja Wieczorek, Mitarbeiterin beim Stadtmarketings. Es sei das erste Mal, dass der Naturfilmer Fotos in der Form ausstelle. Er habe die 59 Aufnahmen selbst ausgesucht.