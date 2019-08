Die deutschen Wurzeln der Windsors: Ausstellung in Gotha

Gotha (dpa/th) - Eine neue Ausstellung in Gotha erinnert an die deutschen Wurzeln des britischen Königshauses. "Gotha und die englische Krone - Porträt(s) einer dynastischen Beziehung" zeigt von Samstag an im Herzoglichen Museum Druckgrafiken und Fotografien mit Familienporträts des britischen Königshauses und des deutschen Herzoghauses Sachsen-Coburg und Gotha. Die beiden Häuser waren seit dem 18. Jahrhundert miteinander verbunden. Besondere Bedeutung hatte die 1840 geschlossene Verbindung von Prinz Albert von Sachsen-Coburg und Gotha mit seiner Cousine Victoria, der Königin von Großbritannien und Irland. Victoria und Albert hatten neun Kinder.