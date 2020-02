Ausstellungen - Frankfurt am Main

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In einer großen Überblicksausstellung zeigt die Frankfurter Kunsthalle Schirn von Donnerstag an den Beitrag von Künstlerinnen zum Surrealismus. Über die rund 240 Werke, die unter dem Titel "Fantastische Frauen" gezeigt werden, informiert Schirn-Direktor Philipp Demandt heute. Die Ausstellung soll zeigen, dass die Beteiligung von Künstlerinnen an der internationalen Bewegung des Surrealismus wesentlich umfassender war als allgemein bekannt und bislang gezeigt.

Die Ausstellung konzentriert sich auf 34 Künstlerinnen von Meret Oppenheim bis Frida Kahlo, die direkt mit der Anfang der 1920er-Jahre in Paris gegründeten surrealistischen Bewegung verbunden waren. In der Schirn werden Gemälde, Papierarbeiten, Skulpturen, Fotografien und Filme aus mehr als drei Jahrzehnten surrealistischer Kunst gezeigt. Die Ausstellung spiegelt den Angaben zufolge zudem Netzwerke und Freundschaften zwischen den Künstlerinnen in Europa, den USA und Mexiko.